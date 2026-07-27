По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Фото: СОЦСЕТИ.

Два человека погибли при взрыве и пожаре после ДТП в районе села Вороново в ТиНАО вечером в понедельник, 27 июля. Еще двое получили травмы, выяснил сайт KP.RU.

Пожар на Калужском шоссе после столкновения BMW с фурой, два человека погибли

Взрыв авто после столкновения BMW с грузовиком на Калужском шоссе в Москве: что известно

По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После удара оба автомобиля загорелись. Два человека, находившиеся в легковой машине, погибли.

Очевидцы услышали громкий взрыв, после чего увидели яркое зарево со стороны Калужского шоссе. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Еще двое участников аварии получили повреждения, решается вопрос об их госпитализации.

«По предварительным данным, в районе села Вороново водитель автомобиля BMW выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем с последующим возгоранием транспортных средств», — сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Собственную проверку начала прокуратура Москвы.

Из-за ДТП движение в районе Калужского шоссе было затруднено примерно на полтора километра. Позднее Дептранс Москвы сообщил, что проезд по внешней стороне 88-го километра МКАД восстановлен.

Немногим ранее на Калужском шоссе столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, еще один получил травмы. Авария произошла на 23-м километре трассы по направлению в Московскую область. Движение на участке временно затруднялось.