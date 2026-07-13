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НовостиПроисшествия13 июля 2026 16:56

Один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе в Москве, движение затруднено

Три машины столкнулись на Калужском шоссе по направлению в Московскую область, есть погибший и пострадавший
Елизавета БУБНОВА
Один человек погиб в ДТП, движение по Калужскому шоссе затруднено

Один человек погиб в ДТП, движение по Калужскому шоссе затруднено

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в понедельник, 13 июля, на 23 км Калужского шоссе, по направлению в Московскую область, произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, один человек погиб и один пострадал.

«На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным Дептранса Москвы, движение в сторону области осуществляется по трем полосам из пяти и затруднено минимум на 3 км. Водителей просят выбирать пути объезда данного участка.

Как KP.RU писал ранее, два человека пострадали в ДТП, произошедшем на востоке Москвы. Известно, что на внешней стороне 7 км МКАД водитель «ГАЗели» наехал на два стоящих авто «ГАЗель», которые находились на буксировочной сцепке. После первая машина загорелась.