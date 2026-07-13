Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека пострадали в ДТП, произошедшем на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на внешней стороне 7 км МКАД водитель «ГАЗели» наехал на два стоящих авто «ГАЗель», которые находились на буксировочной сцепке. После первая машина загорелась. Из-за пожара еще один водитель, но уже автомобиля «КИА», наехал на пешехода-водителя одной из машин, который вышел на проезжую часть.

«В результате дорожной аварии пострадали водитель воспламенившейся ГАЗели и пешеход. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, 10 июля на Нижегородской улице в Москве произошла авария. «ГАЗель» столкнулась с автобусом е70. Водитель грузовика грубо нарушил ПДД: не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился в полосу движения общественного транспорта. Водитель автобуса ушел от столкновения с авто и выехал на тротуар. Есть пострадавшие.