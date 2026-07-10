ТАСС: Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве достигло 25 Фото: прокуратура Москвы.

Число пострадавших в ДТП на Нижегородской улице в Москве выросло до 25. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Авария произошла утром в пятницу, 10 июля. «ГАЗель» столкнулась с автобусом е70. Как сообщает столичный Дептранс, водитель грузовика грубо нарушил ПДД: не убедившись в безопасности маневра, резко перестроился в полосу движения общественного транспорта. Водитель автобуса ушел от столкновения с авто и выехал на тротуар.

Фото с места ДТП Фото: прокуратура Москвы.

Фото с места ДТП Фото: прокуратура Москвы.

Погибших в результате ДТП нет. Причины произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.

«Ситуация находится на личном контроле у гендиректора предприятия Н. А. Асаула. <...> Связываемся с пострадавшими, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь в оформлении документов для получения страховых выплат», - говорится в сообщении ведомства.

Движение с данного участка в сторону центра Москвы затруднено. Известно, что прокуратура Центрального административного округа контролирует обстоятельства ДТП на Нижегородской улице.

Как KP.RU писал ранее, водитель Range Rover пострадал в ДТП с такси в Москве. Авария произошла в столичном районе Савеловский. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.