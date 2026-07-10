Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и газелью на Нижегородской улице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, на улице Нижегородская в Москве «ГАЗель» столкнулась с автобусом. Пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня около 7:23 на Нижегородской улице, у дома 9гс1, произошло ДТП с участием автобуса маршрута е70. Газель, грубо нарушив правила движения резким маневром и не убедившись в его безопасности, подрезала автобус», - говорится в сообщении Дептранса Москвы.

Движение на данном участке в сторону центра временно затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время. Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Информация уточняется.

Как KP.RU писал ранее, водитель Range Rover пострадал в ДТП с такси в Москве. Авария произошла в столичном районе Савеловский. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.