Дождь и до +22 градусов ожидаются в Москве 30 июля 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода 30 июля в Москве обещает быть мокрой и прохладной. Не забудьте перед выходом из дома взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 30 июля 2026: температура воздуха

В четверг, 30 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременные осадки в виде дождя, в отдельных районах города гроза. На столбиках термометров можно увидеть +20...+22 градуса. Ночью же температура понизится до +15...+17 градусов. Осадки не покинут Московский регион и в темное время суток.

Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, однако иногда его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 744 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В четверг, 30 июля, в Москве прогнозируется дождь, гроза и шквалистый ветер. Более подробно об этом дне сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В четверг столичный регион останется в тылу уходящего на северо-восток Европейской России циклона, который вновь прольется непродолжительными дождями, ограничивая прогрев отметкой в +20°», - отметил синоптик.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ухудшение погодных условий в Москве

С 18:00 среды, 29 июля, до 09:00 четверга, 30 июля, в отдельных районах Москвы ожидается ухудшение погодных условий, а именно дождь, местами ливень, гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! С 18:00 29 июля с сохранением до 09:00 30 июля в отдельных районах г. Москвы ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.