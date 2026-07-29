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НовостиОбщество29 июля 2026 11:54

Дождь, гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Москве до утра 30 июля

Ухудшение погодных условий ожидается в столице 29 и 30 июля
Елизавета БУБНОВА
Дождь, гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Москве до утра 30 июля

Дождь, гроза и шквалистый ветер прогнозируются в Москве до утра 30 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 18:00 среды, 29 июля, до 09:00 четверга, 30 июля, в отдельных районах Москвы ожидается ухудшение погодных условий, а именно дождь, местами ливень, гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! С 18:00 29 июля с сохранением до 09:00 30 июля в отдельных районах г. Москвы ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными: парковаться в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не отвлекаться на гаджеты. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, 29 июля, в Москве ожидается пасмурная погода. По данным пресс-службы столичного Дептранса, к вечеру возможны пробки в центре города, на ТТК и МКАД по направлению в сторону области.