Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 8:06

Пробки прогнозируются в Москве 29 июля

Затруднение движения ожидается в центре столицы, на ТТК и МКАДе в среду
Елизавета БУБНОВА
Пробки прогнозируются в Москве 29 июля

Пробки прогнозируются в Москве 29 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, в Москве ожидается пасмурная погода. Как сообщает представитель столичного Дептранса, к вечеру возможны пробки в центре города, на ТТК и МКАД по направлению в сторону области.

«Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад», - говорится в сообщении.

Водителей просят быто внимательными и осторожными: не превышать скорость, не создавать опасные ситуации, не отвлекаться на гаджеты, а также сохранять дистанцию. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, причиной ДТП с автобусом на юге Москвы, в котором пострадали 17 человек, стало резкое ухудшение самочувствия водителя. По предварительным данным, мужчина потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.