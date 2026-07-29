Пробки прогнозируются в Москве 29 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, в Москве ожидается пасмурная погода. Как сообщает представитель столичного Дептранса, к вечеру возможны пробки в центре города, на ТТК и МКАД по направлению в сторону области.

«Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад», - говорится в сообщении.

Водителей просят быто внимательными и осторожными: не превышать скорость, не создавать опасные ситуации, не отвлекаться на гаджеты, а также сохранять дистанцию. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, причиной ДТП с автобусом на юге Москвы, в котором пострадали 17 человек, стало резкое ухудшение самочувствия водителя. По предварительным данным, мужчина потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.