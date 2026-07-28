Названа причина ДТП с 17 пострадавшими в Москве Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Причиной ДТП с автобусом на юге Москвы, в котором пострадали 17 человек, стало резкое ухудшение самочувствия водителя. Об этом сообщили в оперативных службах. По предварительным данным, мужчина потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.

В Мосгортрансе подтвердили эту информацию, уточнив, что водитель не справился с управлением именно из-за кратковременного приступа недомогания. Личность шофёра установлена – им оказался Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, гражданин России с 29-летним стажем вождения. Все обстоятельства произошедшего продолжают выяснять сотрудники экстренных служб.

Ранее KP.RU писал, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до 17, из них двое — младенцы.