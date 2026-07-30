Три минуты, зато бесплатно: в Москве организовали автогонки для всех желающих

В столичном парке «Дружба» открылась бесплатная картинговая трасса Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бесплатная картинговая трасса заработала в столице в рамках проекта «Лето в Москве». Расположилась она в парке «Дружба» у станции метро «Речной вокзал». «Комсомолка» испытала ее на себе.

Бесплатная картинговая трасса заработала в столице в рамках проекта «Лето в Москве». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СТРОГИЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬ

Чтобы долго не плутать по парку в поисках трассы, лучше сразу идите к зданию управы Головинского района (Флотская улица, 1). Прямо под его стенами и ревут моторы. Правда, не очень громко. Карты (гоночные аппараты без кузова) здесь электрические. Да и одновременно на трассу могут выехать только три.

Мы пришли покататься днем в будний день, поэтому толкаться в очереди не пришлось. Перед нами было всего два человека. У администраторов выведали, что это лучшее время. Худшее – вечером перед закрытием. В очереди можно простоять долго, а на педаль газа так и не нажать.

Чтобы долго не плутать по парку в поисках трассы, лучше сразу идите к зданию управы Головинского района Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на отсутствие очереди, не всем желающим при нас удалось попасть на трассу. Документы здесь проверяют строже, чем в клубах или алкогольных магазинах. Нескольких посетителей не способных удостоверить возраст, но на вид явно совершеннолетних, все же развернули на входе. Так что имейте ввиду, при себе нужно иметь документы. При этом детей пускают с 12 лет, но строго в сопровождении взрослых.

Когда порог площадки все-таки удалось переступить, нужно подписать расписку об отсутствии претензий. И все, квест окончен. Можно экипироваться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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Для безопасности на всех «водителей» надевают шлем и жилет. Попутно объясняют значения флагов на трассе. Зеленый – начало заезда. Желтый – опасность на трассе. Красный – нужно снизить скорость и заехать в пит-стоп. Синий – уступи дорогу. Клетчатый – конец заезда. Черный – остановка для отдельного карта.

- А если я что-то перепутаю, вы меня оштрафуете? – спрашиваю, пытаясь перестроиться с трехцветного светофора на гамму пошире.

- Конечно, - говорит инструктор.

- На сколько? – цвета флагов тут же начали запоминаться быстрее.

- Договоримся, - смеется парень. – Шучу я, никого мы не штрафуем, но лучше правила стараться не нарушать.

Для безопасности на всех «водителей» надевают шлем и жилет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

К внешнему виду, кстати, тоже строгие требования. Первое – это закрытая обувь. В сланцах или сандалиях не пустят. Голые ноги тоже возбраняются, поэтому никаких юбок и шорт. К счастью, несмотря на жару, вид у нас был соответствующий. Встречай, трасса!

Стартанула я, кстати, последней в своей тройке… Хотя была уверена в своих водительских способностях. Виной всему руль. Оказалось гидроусилитель здесь не предусмотрен. Пришлось работать мышцами рук, которые в своей жизни тяжелее телефона мало что держали. Но кругу на третьем я в повороты входила уже не хуже других. Да, в бортики врезалась. Другие тоже врезались, поэтому и шли на равных.

Сама трасса небольшая, но и заезд рассчитан всего на три минуты. Для новых впечатлений этого вполне достаточно. А если нет, то количество заездов на человека никто не ограничивает. Просто нужно заново отстоять живую очередь. Сотрудники говорят, что некоторые катаются и по 5 раз за день.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

Картинг-трасса находится в парке «Дружба» (ул. Флотская, 1а, м. «Речной вокзал»), он будет работать до 7 сентября. Режим работы: вторник-воскресенье с 12 до 20 часов.

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