«Перед смертью Наташа врезала этому уроду»: друзья убитой в Подмосковье модели и телеведущей рассказали о подозреваемом

В роковую пятницу Павел (на фото) приехал к Наталье. С тех пор телефон женщины будет недоступен. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Последний раз близкие общались с 39-летней Наталья Божук 17 июля. Говорят, ничего подозрительного, все было хорошо. Женщина недавно окончила курс медиашколы в Останкино. Хотела пробовать себя на ТВ. А за полгода до этого у нее появился щедрый поклонник: водил в московский театр-ресторан (билет на шоу стоит от 25 тысяч рублей), свозил в люксовый отель в Египте… В общем после развода с бывшим супругом и поисков себя длинною в несколько лет, жизнь Натальи начала налаживаться.

Спустя десять дней после той пятницы тело женщины нашли расчлененным в лесу.

ТРЕБУЕТСЯ НОВЫЙ ЛЮБОВНИК

Родом Божук с Дальнего Востока. Но ее семья, включая родителей, давно перебралась в столичный регион. Сама Наталья жила в подмосковном Ромашково: село под Одинцово выросло за счет многоэтажек, где у женщины была квартира.

Подруги вспоминают, что одно время Наталья была визажистом, пробовала бизнес в индустрии красоты и сама ходила по подиуму: пусть и не в самых крутых конкурсах вроде «Миссис Россия-Вселенная». Пыталась запускать и свои конкурсы на Дальнем Востоке.

В конце прошлого года женщина опубликовала у себя в соцсетях пост:

«Внимание розыск! Нужен новый любовник! Старый — помер. Я серьезно. Требования: сильный, смелый, будет меня защищать и сможет набить морду врагу».

И очень скоро любовник нашелся. Говорят, сам подошел к Наталья познакомиться в ресторане. Крепкий мужчина, носил деловой костюм — звать Павел, 44 года.

— Он сам в разводе, у него двое детей от первого брака. Играл на бирже, фирма у него своя была в духе «купи-продай». Ухаживал красиво, да как все мужики по первости! Цветы, такси бизнес-класса ей вызывал. Если о какой-то вещи Наташа только заикнется, он брал ее за руку, тащил в магазин и покупал десять таких. Скажет она, что колготки порвались: он ей говорит выбрать, а сам на кассу еще десять упаковок таких несет, — рассказали KP.RU знакомые убитой.

В конце прошлого года Наталья опубликовала у себя в соцсетях пост: "Внимание розыск! Нужен новый любовник! Старый — помер. Я серьезно" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

СОБАКУ ВЫГНАЛ

Но очевидно красивые истории были для подруг. А на деле в паре все было не так уж и гладко. Как выяснится позже, в роковую пятницу Павел приехал к Наталье. С тех пор телефон женщины будет недоступен. Вместе с ней из квартиры исчезнет и кинг-чарльз-спаниель Луна.

Собаку жители Ромашково найдут через четыре дня. Та забилась в хозпостройку на окраине поселка возле леса. Первая версия была такой: женщина пошла выгуливать питомца и пропала. Возможно, убили, а собака убежала.

Наталья со своей собакой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

История оказалась запутаннее и кровожаднее. Волонтеры сколотили поисковый отряд и прочесывали парк Малевича и Ромашковский лес. Даже обратились к интернет-экстрасенсам, чтобы те помогали с поисками. И по итогу наткнулись на пакеты с частями тела Натальи.

— Приезжало много полиции, следователи. Изъяли записи с камер. Там видно, как Павел приходит к Наталье. А затем несколько дней к ряду выходит из подъезда с тележкой, груженной пакетами, — продолжают собеседники KP.RU из окружения убитой.

Павел выносит ворох пакетов из квартиры убитой. Под глазом у мужчины большой синяк.

Но это не самое интересное. На кадрах видно, что мужчина также выводит собаку Натальи Луну из подъезда. Очевидно, чтобы животное не привлекало голодным лаем внимание соседей, он отвез собаку на окраину поселка и выпустил.

Сожитель Натальи выводит из подъезда ее собаку. В кадре видно, что у мужчины забинтована рука.

— Также видно, что этому уроду крепко досталось. Думаю, Наташа билась за свою жизнь изо всех сил. Через день после убийства подонок хромает и ходит с перебинтованной рукой. А в другие дни под глазом у него налился синяк.

Близким силовики сообщили, что подозреваемый может скрываться за границей. Предположительно, на территории Турции. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По статьей грозит до 15 лет колонии.

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