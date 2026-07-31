Переменная облачность и до +26 градусов ожидаются в Москве 31 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 31 июля в Москве обещает быть пасмурной. Однако синоптики не говорят со 100% точностью об осадках, что могут нагрянуть в столицу России.

Погода в Москве 31 июля 2026: температура воздуха

В пятницу, 31 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, на востоке Московской области небольшой дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность. На столбиках термометров можно увидеть +24...+26 градусов. Ночью же температура опустится до +13...+15 градусов. В темное время суток в российской столице прогнозируется небольшая облачность.

Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 748 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадков в пятницу, 31 июля, в Москве не ожидается. Более подробно об этом дне рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На свой последний день июль припас немного тепла. Влияние циклона в пятницу станет менее заметным и температура составит +24…+26°, однако это по-прежнему не исключает коротких дождей», - написал синоптик в социальных сетях.

Последний июльский денек в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Когда можно будет позагорать в Москве

В первые выходные августа в Москве можно будет позагорать, так как воздух в городе прогреется до +28 градусов. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первую неделю августа погоду в столичном регионе будет формировать антициклон, который распространит свое влияние на большую часть Центрального района. На графике видно, что максимальная температура воздуха днем будет в пределах 23..28 градусов», - написала она в соцсетях.