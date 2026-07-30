Синоптик Позднякова: В первые выходные августа в Москве можно будет позагорать Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В первые выходные августа в Москве можно будет позагорать, так как воздух в российской столице прогреется до +28 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первую неделю августа погоду в столичном регионе будет формировать антициклон, который распространит свое влияние на большую часть Центрального района. На графике видно, что максимальная температура воздуха днем будет в пределах 23..28 градусов», - написала она в посте.

Существенных осадков не ожидается, отмечает метеоролог. Кроме того, индекс ультрафиолета в начале месяца достигнет отметки «6».

Как KP.RU писал ранее, шестибальные пробки прогнозируются в Москве вечером в четверг, 30 июля. Об этом сообщают сотрудники столичного Дептранса. Водителям советуют пересесть на городской транспорт, а в особенности на метро.