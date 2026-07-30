Шестибальные пробки прогнозируются в Москве вечером 30 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Шестибальные пробки прогнозируются в Москве вечером в четверг, 30 июля. О таких прогнозах сообщают сотрудники столичного Дептранса. Водителям советуют пересесть на городской транспорт, а в особенности на метро.

Интенсивное движение, по данным ЦОДД, ожидается в столице на Волоколамском шоссе по направлению в область; внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста; внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады.

Столичных водителей просят быть осторожными и внимательными, так как дорога из-за дождя может быть непредсказуемой. Им рекомендуют избегать резких маневров, заранее тормозить перед пешеходными переходами, не отвлекаться на гаджеты, держать дистанцию и снижать скорость.

Как KP.RU писал ранее, спутники Роскосмоса «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали фотографию циклона, который стал причиной ливней в Москве. Соответствующие кадры опубликованы госкорпорацией.