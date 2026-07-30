Мощный циклон, накрывший Москву, сняли из космоса. Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Спутники Роскосмоса «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали фото циклона, который стал причиной ливней в Москве. Данные кадры опубликованы госкорпорацией в четверг, 30 июля, в Telegram-канале компании.

«На этой неделе московский регион охватил мощный циклон, принесший в город ливни, грозы и град. Фото спутников Роскосмоса Электро-Л и Арктика-М», - говорится в посте под фотографией.

Как KP.RU писал ранее, кратковременные, но мощные ливни прошлись по многим районам Москвы и Подмосковья на этой неделе. Местами очевидцы сообщали даже о граде.

Ухудшение погодных условий в российской столице также прогнозировалось до утра четверга, 30 июля, из-за осадков, грозы и шквалистого ветра, порывы которого достигали 15 м/с.