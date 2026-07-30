Последний месяц лета начнется с жарких выходных: В Москве и области – до плюс 30 градусов

С субботы 1 августа в столичный регион пожалует антициклон Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Природа решила компенсировать москвичам и жителям Московской области дождливые и прохладные будни. Уже с пятницы начнет теплеть. А выходные и вовсе напомнят вожделенное идеальное лето.

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 июля, температура в Москве составит 24–26 градусов, по области 22–27 градусов. Пройдут кратковременные, не сильные дожди (преимущественно утром) — последний привет уходящего циклона. К слову, он был действительно мощным, даже при взгляде из космоса. А уж как лило и ветрило на земле, как — в Москве — местами деревья выворачивало, мы все сами видели.

С субботы, 1 августа, устанавливается антициклон. Уже в ночь на субботу тепло (в центре города даже до 19 градусов). А днем — до 28–30 градусов в Москве и 25–30 по области. Ни ветра, ни осадков. Это ли не мечта!

Ночь с субботы на воскресенье окажется еще жарче (до 21 градуса — для ночного времени даже чересчур тепло). Днем до 31 градуса по Москве и до 32 по области. И, конечно, какое лето без грозы. Грозы — типично летние — в воскресенье, 2 августа, будут. Они будут сопровождаться порывами до 15 метров в секунду, но в целом день не ветреный. Грозы, конечно, не испортят эти идеальные выходные. А, напротив, слегка освежат.

Тепло продержится, согласно прогнозу, и в рабочие дни, в понедельник-вторник. Ночью до 18 градусов, днем 23–28 градусов; уже не жара. Ветер слабый, облачность переменная.

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