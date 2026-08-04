Террористы ВСУ пытались нанести урон инфраструктуре и жилым объектам Фото: REUTERS.

Вторник, 4 августа 2026 года, стал днем трагедии для Московской области. С раннего утра регион подвергся массированной атаке беспилотников, которую отражали силы противовоздушной обороны. Террористы ВСУ пытались нанести урон инфраструктуре и жилым объектам. Сложная ситуация сложилась в городском округе Чехов — там зафиксированы человеческие жертвы и разрушения.

Атака БПЛА на Подмосковье: Что произошло в промзоне Новоселок в Чехове 4 августа

Удар пришелся на промышленную зону Новоселок, где находится несколько крупных складских комплексов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В одно из помещений попал беспилотник, после чего вспыхнул мощный пожар — пламя охватило значительную площадь, но к настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. На месте продолжают работать бригады МЧС: они разбирают разрушенные конструкции, проверяют здания на предмет скрытых очагов возгорания и оценивают масштаб ущерба.

Известно, что в Чехове расположены склады "М.Видео". В пресс-службе "М.Видео" уточнили, что пострадавших нет. Все товары компании, которые находились на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности.

Также повреждены электроподстанция и административное здание. Из-за этого часть объектов в округе осталась без света, сейчас энергетики восстанавливают подачу электроэнергии. В деревне Солнышково осколки дрона упали на жилой дом и легковой автомобиль — там тоже возникло возгорание, но его быстро потушили, никто из местных жителей не пострадал.

Жертвы и пострадавшие в результате атаки беспилотников в Подмосковье 4 августа

Глава Подмосковья сообщил, что в результате атаки погибли пять человек. Ранения получили десять человек. Из них шестеро находятся в Чеховской больнице, двое — в медучреждениях Серпухова и Подольска. Еще двое от госпитализации отказались — врачи осмотрели их на месте и не нашли серьезных оснований для помещения в стационар.

Семь пострадавших, по оценкам медиков, находятся в состоянии средней тяжести. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое. У всех — осколочные ранения, переломы, травмы мягких тканей и грудной клетки. За каждым пациентом закреплены врачи, лечение идет по всем протоколам, состояние пациентов контролируется в круглосуточном режиме.

Глава региона Андрей Воробьев выступил с обращением, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана полная поддержка. Он также распорядился начать подготовку документов для выплат компенсаций.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин уточнил, что двое из пяти погибших в результате атаки БПЛА были жителями Чеховского округа.

"Сейчас в хирургическом отделении Чеховской больницы остаются трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу", - сказал мэр Чехова.

Прокуратура взяла ситуацию под личный контроль

Надзорные органы начали собственную проверку. Прокурор Московской области Сергей Забатурин лично дал указание своим подчиненным выехать на место и координировать взаимодействие всех структур — от МЧС до местных властей. Основная задача — обеспечить законные права пострадавших и членов семей погибших.

Для оперативного приема обращений организована специальная горячая линия: +7 (916) 240-31-28. По этому номеру можно сообщить о проблемах, получить юридическую консультацию или уточнить информацию о выплатах. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются, ход проверки находится на жестком контроле у руководства прокуратуры.

Что известно об атаке БПЛА на Москву

В течение дня мэр Москвы Сергей Собянин уведомлял об отражении атаки беспилотников на подлете к Москве. Так, по данным градоначальника, всего с утра вторника, 4 августа, в сторону Московского региона летели 184 украинских беспилотника.

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