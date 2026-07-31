Детеныши редкой австралийской змеи появились на свет в Московском зоопарке: помогли опилки и лапмы

Змееныши практически сразу после рождения полиняли и начали есть. Фото предоставлено Московским зоопарком

В Московском зоопарке появились на свет детеныши питона Вома. Это редкие змеи, обитающие в Австралии. Теперь их на две больше в террариумах зоопарка.

- Мы получили уже второе поколение этих рептилий, предыдущее было несколько лет назад от другой пары, - рассказали KP.RU в пресс-службе Московского зоопарка. - Появившиеся детенышы - это самец и самка. Они живут в настоящее время каждый в своем террариуме. Змееныши практически сразу после рождения полиняли и начали есть. Их кормят грызунами один раз в неделю.

Фото предоставлено Московским зоопарком

Сотрудники Московского зоопарка уже хорошо изучили этих змей, поэтому специально создавали для них максимально комфортные условия: температуру, укрытия, поилки, лампы с УФ-спектром, на дно террариума насыпали опилки или гравий. Не во всех мировых зоопарках удается создать подходящие условия для змей, которые достигают полтора-два метра в длину. Более того, Вома - эндемик Австралии, то есть обитает только в одном конкретном месте на планете и больше нигде в естественных условиях. Ей подходят пустыни, кустарники, заросли акации, саванны и луга. В отдельных частях ареала Вома считается уязвимым видом или даже находящимся под угрозой исчезновения. И тут в условиях Московского зоопарка змеи расслабились и стали размножаться - для сотрудников, конечно, большая радость.

Самка отложила яйца, которые затем поместили в инкубатор. Фото предоставлено Московским зоопарком

- Потомство дали возрастные змеи, которые более десяти лет живут в Московском зоопарке. Самка отложила яйца, которые затем поместили в инкубатор, где поддерживаются определенные температура и влажность воздуха. И спустя два месяца вылупились детеныши, - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Пока малышей не показывают публике, но как только они окрепнут, то появятся на выставке в террариуме.

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