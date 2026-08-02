В Подмосковье электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку, снимавшую ролик

17-летняя Аня погибла под электричкой Фото: социальные сети.

Еще одна смерть из-за красивых кадров для соцсетей. Трагедией закончилась съемка ролика, которую две школьницы решили провести прямо на рельсах в подмосковном городе Электроугли. Увлеченные процессом девушки якобы не заметили, что из-за поворота вынырнула электричка, следовавшая из Лесного Городка (Одинцовский округ Подмосковья) в Петушки Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, 17-летняя Аня (имя изменено) погибла, а ее 14-летняя подруга чудом выжила. Младшая отделалась переломом руки.

По словам выжившей, свой ролик они условились снимать именно вечером. Нужны были кадры, где погибшая девочка танцует на рельсах, уходящих в закат. Это такой новый формат для соцсетей.

Об Ане известно, что она была из многодетной семьи. У мамы есть сын от первого брака, а Аню и младшего сына женщина родила в браке с гражданином Турции, который переехал в Подмосковье. Девушку друзья и педагоги считали местной восходящей звездочкой – однажды она даже стала победительницей городского театрального конкурса.

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