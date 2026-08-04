Облачная погода и до +28 градусов ожидаются в Москве 4 августа 2026 года Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода 4 августа в Москве обещает быть жаркой. Москвичей и гостей столицы просят пить как можно больше воды, надевать головные уборы и одежду из дышащих тканей, укрываться в тени и по возможности оставаться дома.

Погода в Москве 4 августа 2026: температура воздуха

Во вторник, 4 августа, в Москве прогнозируется облачная погода, без дождей. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, без осадков. На столбиках термометров можно увидеть +26...+28 градусов. Ночью же температура опустится до +15...+17 градусов. Дождя не прогнозируется и в темное время суток.

Ветер слабый. Атмосферное давление составляет 751 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки не ожидаются в Москве во вторник, 4 августа. Более подробно об этом дне рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник столичный регион окажется в центре ядра антициклона, а значит, москвичей и жителей большей части средней полосы России ждет солнце и тепло, обойдется без осадков. Как только солнце скроется за горизонтом, зной сдуется и в ночь воздух остынет до +13…+16, но в дневные часы до +25…+28», - написал синоптик в социальных сетях.

Знойная жара пришла в столицу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Оранжевый уровень опасности

В Москве в период с 5 по 7 августа введен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 5 августа до 16:00 7 августа. В дневные часы сильная жара – 30-32 градуса», – говорится в сообщении.

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