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НовостиОбщество3 августа 2026 13:37

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 5 по 7 августа

Температура на этой неделе в Москве может достичь +32 градусов
Елизавета БУБНОВА
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 5 по 7 августа

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 5 по 7 августа

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве в период с 5 по 7 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 5 августа до 16:00 7 августа. В дневные часы сильная жара – 30-32 градуса», – говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными: пить как можно больше воды, надевать головные уборы и одежду из натуральных тканей, по возможности держаться в тени или не выходить из дома.

Как KP.RU писал ранее, МЧС предупредило местных жителей и гостей Москвы о жаркой погоде в период с 5 по 7 августа. Известно, что температура в дневные часы может достигать +30...+32 градусов.

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