МЧС: Сильная жара ожидается в Москве с 5 по 7 августа Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В период с 5 по 7 августа днем в Москве ожидается сильная жара. Как сообщает пресс-служба МЧС России по столице, температура в дневные часы может достигать +30...+32 градусов.

Сотрудники ведомства рекомендуют москвичам и гостям российской столицы пить как можно больше воды, надевать головные уборы и одежду из дышащих тканей, по возможности держаться в тени или не выходить из дома. При необходимости звоните по телефону «112».

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!» - рекомендуют в МЧС.

Как KP.RU писал ранее, в августе среднемесячная температура воздуха в Московском регионе составит около +17 градусов, прогнозируются также небольшие осадки.