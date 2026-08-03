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НовостиОбщество3 августа 2026 10:54

МЧС: Сильная жара ожидается в Москве с 5 по 7 августа

На этой неделе температура в столице может подняться до +32 градусов
Елизавета БУБНОВА
МЧС: Сильная жара ожидается в Москве с 5 по 7 августа

МЧС: Сильная жара ожидается в Москве с 5 по 7 августа

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В период с 5 по 7 августа днем в Москве ожидается сильная жара. Как сообщает пресс-служба МЧС России по столице, температура в дневные часы может достигать +30...+32 градусов.

Сотрудники ведомства рекомендуют москвичам и гостям российской столицы пить как можно больше воды, надевать головные уборы и одежду из дышащих тканей, по возможности держаться в тени или не выходить из дома. При необходимости звоните по телефону «112».

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!» - рекомендуют в МЧС.

Как KP.RU писал ранее, в августе среднемесячная температура воздуха в Московском регионе составит около +17 градусов, прогнозируются также небольшие осадки.