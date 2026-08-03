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НовостиОбщество3 августа 2026 10:14

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на август

Температура воздуха в августе в Московском регионе составит около +17 градусов
Елизавета БУБНОВА
Температура воздуха в августе в Московском регионе составит около +17 градусов

Температура воздуха в августе в Московском регионе составит около +17 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В августе среднемесячная температура воздуха в Московском регионе составит около +17 градусов, прогнозируются также небольшие осадки. Об этом ИС «Вести» рассказал синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

«Норма температуры в августе составляет +17,5 градуса, но нужно понимать, что это заключительный месяц лета и, соответственно, температура тоже понижается. Нормальная среднесуточная температура в начале месяца составляет +19,5 градуса, а к концу месяца понижается до +15. Дневные максимумы также понижаются с +25 до +20 градусов», - сказал метеоролог.

По словам Обухова, погода в августе может превысить климатическую норму. Последний летний месяц в столичном регионе ожидается сухим. Количество осадков прогнозируется около или даже чуть ниже климатической нормы.

Как KP.RU писал ранее, 2 августа в Московском регионе местами выпало до трети месячной нормы осадков. Это и стало причиной локальных подтоплений.