Синоптики дали прогноз погоды в Москве на август

Температура воздуха в августе в Московском регионе составит около +17 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В августе среднемесячная температура воздуха в Московском регионе составит около +17 градусов, прогнозируются также небольшие осадки. Об этом ИС «Вести» рассказал синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

«Норма температуры в августе составляет +17,5 градуса, но нужно понимать, что это заключительный месяц лета и, соответственно, температура тоже понижается. Нормальная среднесуточная температура в начале месяца составляет +19,5 градуса, а к концу месяца понижается до +15. Дневные максимумы также понижаются с +25 до +20 градусов», - сказал метеоролог.

По словам Обухова, погода в августе может превысить климатическую норму. Последний летний месяц в столичном регионе ожидается сухим. Количество осадков прогнозируется около или даже чуть ниже климатической нормы.

Как KP.RU писал ранее, 2 августа в Московском регионе местами выпало до трети месячной нормы осадков. Это и стало причиной локальных подтоплений.