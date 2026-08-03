До трети месячной нормы осадков выпало в Московском регионе 2 августа Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, в Московском регионе местами выпало до трети месячной нормы осадков. Это и стало причиной локальных подтоплений, рассказывает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На ВДНХ и Балчуге в осадкомер попало 4 мм, Тушино – 9 мм, Бутово – 10 мм, МГУ – 11 мм при норме августа 78 мм. В Подмосковье самыми дождливыми оказались Наро-Фоминск – 22 мм и Талдом – 23 мм, а это около одной трети месячной нормы, то есть по два ведра воды на 1 кв. м, что и стало причиной локальных подтоплений», – написал синоптик в соцсетях.

По словам метеоролога, 2 августа в Москве стало самым жарким днем с начала лета 2026 года. Так, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано +30,7 градусов, в центре столицы - на Балчуге - +31,9. За весь летний сезон в Москве, уточняет Тишковец, столбики термометров лишь трижды пересекали отметку +30 градусов.

Как KP.RU писал ранее, еще один жаркий день прогнозируется в четверг, 6 августа. Температура может превысить +30 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах