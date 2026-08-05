Козочка в позе лотоса: С какими животными проходят занятия йогой в Москве

В парке Горького можно устроиться в позе лотоса в компании с козочками. Фото: m.vk.ru/gorkypark

РОГА И НЕМНОГО ПРАНАЯМЫ *

В парке Горького можно устроиться в позе лотоса в компании с козочками. На лужайке около Зеленой Школы вместе с участниками занятий «тренируются» рогатые животные. Они гуляют между ковриков, дают себя погладить и сфотографировать.

Тренеры нэннийоги, как называют эти необычные практики, уверяют, что козочки помогают укрепить сердечный центр, снизить уровень тревожности и почувствовать радость.

Цена: бесплатно, по предварительной регистрации на странице организатора в соцсети.

Когда: каждую среду по 19 августа, 19.30 - 20.10 и 20.20 - 21.00.

Где: ст. м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, д. 9.

Фото: m.vk.ru/gorkypark

* Примечание.

Система дыхательных техник в йоге.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»

Тренировки в котокафе «Котики и люди» проходят в окружении пушистых хвостиков. С собой нужно принести форму для занятий, а коврик выдадут на месте. Четвероногие внимательно наблюдают за йогой, гуляют среди гостей или устраиваются у кого-нибудь на коврике.

После медитаций и растяжек участники могут остаться на чаепитие и поиграть с котиками. Их там более двадцати. При желании можно даже забрать домой приглянувшегося питомца.

Цена: 1200 руб. Расписание и запись на специальной странице в соцсети.

Когда: вт., чт., сб., вск. с 10.30 до 11.30.

Где: ст. м. «Марксистская», Товарищеский пер., д. 4, стр. 5.

Тренировки в котокафе «Котики и люди» проходят в окружении пушистых хвостиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОРГИ БЛИЗКО

Щенки тоже превращают обычные асаны в мими-йогу. В студии можно встать в позу собаки вместе с мальтипу, корги, спаниелями и другими пёсиками. Им от 8 до 24 недель.

Занятия рассчитаны на участников с разными уровнями подготовки. Организаторы обещают, что своим присутствием щенки помогут снизить уровень кортизола и артериального давления, избавиться от чувства одиночества и поднять уровень серотонина. Животных можно погладить, пофоткать и при желании некоторых забрать с собой.

Цена: 3800 руб. Расписание и запись на странице студии.

Когда: каждый выходные в 11.00, 12.30 и 14.00.

Где: ст. м. «Кутузовская», Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 51; ст. м. «Чеховская», ул. Петровка, д. 17, стр. 1.

Щенки тоже превращают обычные асаны в мими-йогу. Фото: puppy-yoga.ru

КОНИ И ЛЮДИ

Йога и фитнес… верхом на лошади! Желающие могут освоить в конном клубе авторский комплекс оздоровительных упражнений «Шани йога» с элементами йоги, дыхательной гимнастики и иппотерапии. Такие занятия помогают в профилактике и лечении болезней опорно-двигательного аппарата. Упражнения делают на спине спокойной лошади под присмотром тренера.

Цена: 5 тыс. руб. за 1,5 ч. Подробности и запись - на странице клуба в соцсети.

Когда: по индивидуальному графику.

Где: Московская область, Рузский муниципальный округ, пос. Колюбакино, ул. Советская, д. 10.

Йога и фитнес… верхом на лошади! Фото: yanashanikova.com

МИМО МОРЖИ ПРОПЛЫВАЮТ

Всё лето и сентябрь в Московском зоопарке проводят занятия «Йога на глубине». В павильоне «Ластоногие» участники выполняют асаны под руководством тренера, любуясь при этом моржами, сивучами и морскими котиками в огромном вольере-бассейне. Некоторые движения можно повторять вслед за животными. Часовая практика доступна для любого уровня подготовки. С собой нужно принести спортивную форму. Коврик выдадут на месте.

Цена: 3 тыс. руб. (в стоимость занятия включен входной билет в зоопарк). Купить билет.

Когда: по выходным с 12.30 до 15.30.

Где: ст. м. «Баррикадная», ул. Б. Грузинская, д. 1.

Всё лето и сентябрь в Московском зоопарке проводят занятия «Йога на глубине». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЦАРСТВЕ НЕПТУНА

Занятия хатха-йогой можно устроить в ночном океанариуме. Сначала участникам проводят часовую прогулку по экспозиции с рыбками, скатами и черепахами. Затем приглашают на медитацию под звуки воды. На занятии выполняют асаны и шавасану под присмотром тренеров.

Цена: 3 тыс. руб. за час. Актуальное расписание и запись - на сайте.

Когда: по выходным с 21.00 до 22.30.

Где: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119, стр. 23, пространство «Море Музыки» в Москвариуме.

Занятия хатха-йогой можно устроить в ночном океанариуме. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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