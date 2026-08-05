Вице-мэр Ракова: жители Москвы смогут проверить уровень стресса и работу сердца в новых павильонах «Здорового долголетия»

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В столице сделали проще первый шаг к заботе о себе — в городе начинают работу павильоны здоровья, где можно всего за одно посещение получить важную информацию о состоянии своего организма.

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Здесь можно оценить биологический возраст, работу сердечно-сосудистой системы, физическую форму и уровень стресса. Кроме того, можно узнать состав тела и попробовать нейрофитнес.

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

- Сегодня столица развивается по принципам философии здорового долголетия — все в городе направлено на то, чтобы москвичи жили долгой и насыщенной жизнью. Главное — обращать внимание на изменения, которые еще не вызывают жалоб, но уже требуют внимания, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первый павильон уже начал работу на Никитском бульваре, а в ближайшее время для посетителей откроются пространства на Трубной площади и ВДНХ.

Экспресс-диагностика не заменяет полноценного обследования. Более подробно оценить состояние организма жители столицы могут с помощью «Московского чекапа» в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

КОНКРЕТНО

Как будут работать новые павильоны здоровья

Со вторника по четверг с 12.00 до 20.00, по пятницам — с 12.00 до 22.00, по субботам и воскресеньям — с 10.00 до 21.00. Понедельник – выходной день. Посетить их могут все желающие бесплатно.

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