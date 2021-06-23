Яндекс открыл в Москве новые пункты вакцинации от ковида для водителей такси и курьеров

ЗАПИСЫВАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ НЕ НУЖНО

Яндекс продолжает открывать в Москве дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Прививку в них могут сделать все водители и курьеры, которые выполняют заказы Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки.

Новые пункты вакцинации открылись на базе таксопарков и курьерских центров. Все они находятся в разных районах столицы, в том числе на улицах Дорожная, Авиамоторная, Мелитопольская, Большая Татарская, Лихачевском переулке, Огородном и Тюменском проездах. Расположение выбирали таким образом, чтобы каждый мог приехать на тот пункт, что ближе. Яндекс за свой счет не только организовал прививочные пункты, но и взял на себя все расходы на оплату услуг медперсонала.

Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых партнеров организовали отдельный прививочный кабинет. Пройти вакцинацию можно по адресу: Огородный проезд, дом 10.

- До 15 июля в Москве водители такси должны сделать первую прививку, а до 15 августа – вторую, - говорит председатель Профсоюза Московских Таксистов Николай Кодолов. – У водителей есть время подумать и решить, проходить ли вакцинацию. Таксопарки проводят информирование водителей. Я, например, переболел коронавирусом, и повторно переносить все эти симптомы, и ощущать постковидные последствия мне не хочется.

Пункты вакцинации ежедневно работают с 9:00 до 18:00. Перед прививкой водителя или курьера попросят показать действующий аккаунт в Яндекс.Про. Вакцинация бесплатная. Для прививок используется двухкомпонентная вакцина Спутник-V. На второй укол нужно будет приехать через три недели. Запись для получения вакцины не требуется. Приехав в прививочный кабинет нужно будет заполнить медицинскую анкету.

ПРИВИВКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ

Планируется, что открывающиеся по городу пункты вакцинации будут мобильными. Их адреса могут меняться, чтобы программа вакцинации максимально охватила все районы города. Чтобы водителям и курьерам было удобно добираться, Яндекс запустил навигацию до ближайших пунктов вакцинации, воспользоваться ею можно в приложении для партнёров сервиса.

- Создание таких прививочных центров - важный шаг: знакомый бренд означает знакомое понятное место. Это очень важно для снятия страха прийти куда-то, когда не знаешь, что произойдет, что от тебя требуется. Именно собственные центры вакцинации уменьшают чувство неуверенности курьеров и таксистов. Скорее всего, за эту инициативу выступят таксопарки и центры доставки для того, чтобы решить проблему распространения инфекции и снизить ее остроту. Потому что так курьеры и таксисты смогут снизить риск заразиться при выполнении своей работы, - говорит Борис Косарев, директор центра доставки «Старт Курьер».

О необходимости массовой вакцинации водителей и курьеров говорят и врачи.

- Курьеры и таксисты контактируют с невероятно большим количеством людей. Мне сложно представить профессии с большим количеством контактов, разве что представители транспортной индустрии. Если работник привит и контактирует с зараженными, то риск того, что он станет источником инфекции в десятки раз меньше, чем если бы он был не привит. Это важно и потому, что многие сейчас прибегают к услугам курьеров и таксистов, чтобы меньше контактировать с людьми. Вакцинация этих работников обеспечивает дополнительную безопасность, - подчеркнул врач и научный журналист Алексей Водовозов.