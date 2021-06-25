На МЦД-2 появился новый городской вокзал европейского уровня Фото: REUTERS

Московские центральные диаметры (МЦД) становятся комфортнее для пассажиров. Сегодня, 25 июня, на МЦД-2 открылась новая станция Щукинская и одноимённый обновлённый транспортно-пересадочный узел.

«Мы продолжаем реконструкцию существующих и строительство новых путей для железных дорог, в которые входит Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов, - сказал Сергей Собянин на открытии станции Щукинская МЦД-2. - В этом году по плану их должно быть построено 11, из них уже пять готовы. Вместе со станцией-вокзалом Щукинская, которая создана в центре транспортного узла. Он объединяет МЦД-2, Таганско-Краснопресненскую линию метро, трамвайные пути и автобусное сообщение - транспортный узел, который каждые сутки будет провозить около 70 тысяч пассажиров».

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Новая станция Щукинская разместилась между станциями Стрешнево и Тушинская МЦД-2.

ЧТО СДЕЛАЛИ

На МЦД-2 появился новый городской вокзал европейского уровня. Выглядит так:

- общая площадь - 6,2 тысячи квадратных метров;

- пассажирский терминал Z-образной формы с двумя вестибюлями (3,7 тыс. кв.м). Он станет новым удобным пешеходным переходом через железную дорогу, связывающим жилые кварталы Щукино и Покровского-Стрешнева;

- островная платформа (2,5 тыс. кв.м) – с навесом на всю длину для защиты от дождя, снега и солнца;

- 6 эскалаторов и 3 лифта, в том числе для маломобильных пассажиров – пожилых людей, инвалидов, мам с колясками, путешественников с детьми и багажом.

Со станции пассажиры могут выйти в сторону Авиационной улицы, Врачебного и Полесского проездов, к жилым комплексам «Два Капитана» и «Алые Паруса».

В перспективе во время прокладки дополнительных главных путей на участке Москва-Нахабино планируется построить дополнительную пассажирскую платформу.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После открытия станции:

- поездки по городу станут быстрее и удобнее для порядка 170 тысяч москвичей – жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Напомним, в пешей доступности от станции живет сегодня 49 тысяч человек;

- пересадка по принципу «сухие ноги» между МЦД и метро займет примерно 3 минуты, то есть в 4 раза быстрее пересадки на метро «Щукинская» со станции МЦД-2 «Покровское-Стрешнево»;

- через ТПУ «Щукинская» проходят 20 автобусных и трамвайных маршрутов. Теперь их пассажиры могут сделать пересадку не только на метро, но и на второй диаметр;

- разгрузится станция метро «Тушинская» (примерно на 15%) и соседние дороги, включая Волоколамское шоссе, Северо-Западную хорду, Щукинскую улицу и др.;

- с открытием Щукинской перестанет работать старая станция Покровское-Стрешнево МЦД-2, которая находится далеко от жилых кварталов.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года на МЦД-2 планируют открыть новую станцию Печатники. Она станет частью крупного транспортного узла на юго-востоке Москвы, объединяющего МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и строящуюся Большую кольцевую линии метро, наземный городской транспорт.

В 2022 году на МЦД-2 появится станция Марьина Роща. Она также будет частью ТПУ, с привязкой к действующей станции метро Люблинско-Дмитровской линии, а в перспективе – с одноимёнными станциями Большой Кольцевой линии метро и МЦД-4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Станцию МЦД «Окружная» реконструируют к концу 2022 года

Заммэра Андрей Бочкарев рассказал, какие удобства получат пассажиры (подробнее)