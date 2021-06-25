В Электростали четырёхмесячный малыш умер в коляске, пока родители пили на солнцепеке

По одной из версий, причиной смерти могла стать остановка сердца, спровоцированная жарой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Спасите сына, он не дышит!

Такой звонок поступил в Подмосковную службу спасения около 19.00 в четверг, 24 июня. Детская бригада реаниматологов тут же отправилась на вызов в один из парков города Электросталь Московской области. Но, увы, к тому моменту спасать уже было некого. Медики констатировали смерть четырехмесячного малыша, который находился в детской коляске. Сердце крохи остановилось примерно за 2-3 часа до тревожного звонка матери. Женщина все это время беззаботно думала, что сын спит.

Причину такой халатности в тот же день установили следователи. 37-летнюю женщину и ее мужа направили на медицинское освидетельствование. В крови обоих родителей обнаружили алкоголь. Сами они позже признались следователям: пошли на прогулку с сыном и решили отдохнуть, загорали и пили пиво.

Предварительно установлено, что гулять они вышли в самый солнцепек - в 13.00. Через два часа женщина дала ребенку бутылочку со смесью. И после этого, в 15.00, мальчик, по ее словам, уснул. Снова заглянуть в коляску мама решила только в 19.00, и к тому времени малыш уже был мертв.

По одной из версий, причиной смерти могла стать остановка сердца, спровоцированная жарой. По данным синоптиков, в этот день в Электростали в тени столбики термометров поднимались до +35 градусов Цельсия.

- По факту смерти ребенка проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уже опрошены родители мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти, - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Напомним, ранее в Москве жара стала причиной двух смертельных аварий.