Жара стала причиной двух смертельных ДТП в Москве

56-летнему мужчине стало плохо еще до момента аварии, он потерял сознание и позже по пути в больницу умер. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Температура воздуха в Москве продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. Горожане спасаются от зноя кто как может: одни на пляжах, другие в офисах под кондиционерами, третьи и вовсе окунаются в фонтаны. Медики самый солнцепек советуют проводить в прохладных помещениях, но такое, конечно, не все могут себе позволить. К примеру, машин в эти жаркие дни на дорогах столицы меньше не стало.

Причем погода значительно подпортила статистику аварий. Сразу два смертельных ДТП за последние дни произошли по причине сердечных приступов водителей, которые спровоцировал зной.

В самый солнцепек (по данным синоптиков было +32) в понедельник, 21 июня, на Садовом кольце груженая фура с прицепом выехала на встречную полосу, пересекла ее и снесла автобусную остановку на противоположной стороне улицы. Грузовик двигался медленно и только это спасло людей, которые успели разбежаться. А вот водитель погиб. 56-летнему мужчине стало плохо еще до момента аварии, он потерял сознание и позже по пути в больницу умер.

Точно так же, только на гораздо большей скорости, двое суток спустя, в среду, 23 июня, в Новой Москве женщина за рулем «Киа» выехала на встречку. Кроссовер протаранил пассажирский автобус и опрокинулся на крышу. 45-летнняя водитель умерла на месте. Сердечный приступ из-за жары случился еще во время движения, а добили женщину травмы от аварии.

В столичной Госавтоинспекции призывают водителей с хроническими заболеваниями отказаться от поездок на личных автомобилях в жаркую погоду. Но кому стоит быть особенно осторожными?

- Прежде всего, это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им действительно стоит отказаться от долгих поездок за рулем. Нужно очень внимательно прислушиваться к своему организму. Жара дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему - возрастает число сердечных сокращений, нередки гипертонические кризы, нарушения ритма сердца, летом часто случаются инфаркты и инсульты, артериальные тромбозы. Тем, у кого уже выявлены заболевания сердца и сосудов, необходимо строго выполнять рекомендации врача в эти знойные дни, - посоветовала читателям «КП» Ирина Филатова, доктор медицинских наук, профессор.