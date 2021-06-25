Против мага-педофила из Долгопрудного возбудили второе уголовное дело

Сергей Пеминов был арестован в феврале по обвинению по статье 135 УК РФ «Склонение несовершеннолетних к насильственным действиям».

Расследование уголовного дела мага-педофила из подмосковного города Долгопрудного продолжается. Напомним, 17 февраля 44-летний Сергей Пеминов был арестован в зале суда. Тогда ему предъявили обвинение по статье 135 УК РФ «Склонение несовершеннолетних к насильственным действиям». Поводом для ареста стало заявление мамы 14-летнего московского школьника. С подростком Пеминов познакомился в социальной сети ВКонтакте, где у него была нелегальная школа черной магии для мальчиков от 12 до 18 лет. Причем переписку с детьми он начал вести еще из колонии, где отбывал наказание за убийство любовника.

Уже после освобождения во время обряда посвящения в магистра черной магии Пеминов жестоко надругался над 14-летним Андреем (имя ребенка изменено в интересах следствия). Мальчишку он 80 раз ударил плеткой, после чего с помощью горячего воска выжег на его спине пятиконечную звезду. В завершении обряда маг-педофил надругался над школьником. Все это извращенец записал на видео.

На днях против извращенца возбудили еще одно уголовное дело.

- Второе уголовное дело возбуждено в отношении Пеминова по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью». В ближайшее время два уголовных дела объединят в одно производство, - сообщил «Комсомолке» адвокат потерпевших Равиль Искандаров.

В рамках расследования обвиняемому уже провели психиатрическую экспертизу.

- Он был признан вменяемым. То есть в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям и понесет за это именно уголовное наказание, - прокомментировал Сергей Киреев, адвокат «Московской коллегии адвокатов Бичирин и партнеры».

Сам Пеминов сейчас находится в СИЗО. Дату его содержания под стражей продлили до 12 августа. Свою вину он признал, но заявил, что все было с согласия ребенка.

«Комсомольская правда» следит за ходом расследования.