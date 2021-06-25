Можно ли получить QR-код в Москве, если привился Pfizer и другими иностранными вакцинами

Получить QR-код привившимся в России можно разными способами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Получить QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий, если человек вакцинирован в России, можно с помощью mos.ru и gosuslugi.ru. А что делать, если человек был привит английской AstraZeneca, немецкой вакциной Pfizer или американской Moderna? Ответ дали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

- Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве местной вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода, - рассказали в ведомстве.

Разберем пример. Студентка из России, которая учится в Лондоне или Стэнфорде, где и прошла вакцинацию, сможет оформить QR-код в Москве? Только при условии, что ей нужно сделать в московской лаборатории ПЦР-тест.

Другой пример - иностранец официально работает в Москве. Оформить QR-код он сможет, если сдаст ПЦР-тест или привьется российской вакциной.

- Сразу после принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК Садовод, - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Еще один пример. Иностранный гражданин работает в Москве, но планирует привиться в своей стране. Может ли он получить QR-код для посещения кафе, ресторанов и мероприятий в Москве? Да.

- Если он сдаст ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он может получить QR код в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, - рассказали в Оперштабе.

Оформить QR-код иностранные граждане смогут и в случае, если перенесли заболевание в России.

Получить QR-код привившимся в России можно разными способами:

- в электронной медицинской карте в разделе “Цифровой сертификат”,

- в приложении “ЕМИАС.ИНФО”,

- в поликлинике (вы можете обратиться в регистратуру или распечатать QR-код в инфомате),

- на портале gosuslugi.ru,

- в мобильном приложении “Госуслуги СТОП Коронавирус”.

Если сделал прививку в частной клинике или в другом регионе?

Прививку от коронавируса можно сделать в любом медучреждении Москвы (частном, ведомственном или федеральном). Москвичи могут привиться в любом регионе России и иметь возможность получить QR-код на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении “Госуслуги СТОП Коронавирус” или по ссылке immune.mos.ru.

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