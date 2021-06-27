Многодетная мать, которую задержали в МФЦ Москвы за отказ быть в маске, опровергла обвинения: «Я не кусала полицейских»

Полицейские выволокли женщину из МФЦ за отказ надеть маску. Фото: Кадр видео

Резонансный ролик стал ходить по соцсетям 25 июня. Его сняли в МФЦ района Хорошевский. Двое полицейских задержали женщину за отказ быть в медицинской маске. Наряд вызвали сотрудники центра госуслуг.

Самый большой отклик у зрителей вызвало то, как задерживают женщину. Ей пытались выкрутить руки. Когда она падает в обморок на руках у сотрудника, ее волокут до служебной машины. Впрочем в полиции пояснили, что за границами видео остались еще несколько деталей: женщина укусила и несколько раз пнула людей форме. Так что ей грозят не только штрафы за отказ быть в маске и неподчинение требованиями силовиков, но, возможно, и уголовное дело за нападение на сотрудников при исполнении.

— Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли. В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Однако задержанная за отказ надеть маску Валентина Муженская сообщила kp.ru свою версию событий:

— Я потеряла сознание, — настаивает москвичка. — Ноги стали ватными, тошнило, в ушах шум стоял. Когда меня тащили по асфальту, я уже пришла в сознание. Скорую помощь вызвать мне никто не предлагал. Они только грозили: «Мы вас по полной укатаем». Одни оскорбления! Меня посадили в камеру с мужиками, от которых шли интересные запахи, один был избит. Я с ними провела несколько часов.

Медицинскую помощь мне никто не предлагал. Сейчас у меня ушибы, голова болит, психически сложно. Меня называют провокатором и пугают последствиями.

— Представители МФЦ говорят, что вы вели себя неадекватно, и им пришлось вызвать полицию.

— Это грязная ложь. Я сидела в очереди, чтобы получить соцкарту. Я сняла маску, меня тошнило. У меня тахикардия, а в респираторе ощущение, что сердце выпрыгнет. Сотрудникам МФЦ объяснила, что надену маску, когда сяду к окну специалиста. Я так и сделала.

Из меня хотят сделать идиотку, дуру какую-то. Когда начальники полиции посмотрели видео, стали спрашивать, не стою ли я на учете в психбольнице. Я на учете не стою, 30 лет отработала инженером, многодетная мать (четверо детей 8, 14, 28 и 32 лет — прим.ред.).

— Вы действительно укусили полицейского?

— Все заснято! Я никого не била и не кусала. Когда человек пытался меня за шкирку поднять со стула, я замахнулась, могла ногой задеть штанину сотрудника. Пыталась сопротивляться, но это состояние аффекта, удивление, изумления как у любого человека в такой ситуации.