Неделя в Москве начинается с «суперливня»: выпадет до 70% месячной нормы осадков

Вечером Москву накроет ливнями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 28 июня в Москве пройдут сильные дожди, возможен крупный град. Надвигающуюся непогоду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец окрестил «суперливнем»:

— В течение дня ожидаются сложные метеорологические условия. Погода обусловится прохождением центральной частью волнового и очень активного циклонического вихря. Из-за этого в небе вырастут мощные грозовые облака.

Синоптик сообщил, что Москве стоит готовиться к интенсивным ливням и грозам. Дожди начнутся с 15:00 и могут продлится до 21:00.

— Сильные дожди с общим количеством осадков до 50 мм. Это 70% от всего месячного объема. Возможны потопы. Местами возможен град с диаметром до 3 — 6 см. При грозе порывы ветра до 15 — 20 м/с, — добавил Евгений Тишковец.

При этом в Москве все еще будет жарко +28…+30 градусов Цельсия. Гидрометцентр России сохранил в столичном регионе пометку об «оранжевом» уровне опасности вплоть до 30 июня. Все из-за жары и как следствие, высокой пожарной опасности.

— 28 июня в Московской области сильный ливневый дождь, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — сообщается в прогностической бюллетени Росгидрометцентра.

Предупреждение о непогоде на телефоны москвичей начал рассылать региональный МЧС.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что на прошлой неделе аномальная жара в столичном регионе была обусловлена антициклоном, который пришел с севера Африки. Гребень высокого давления простоял на европейской территорией России больше недели, а теперь двинулся на восток страны. В Москве же на грядущей неделе погоду будет определять небольшой циклон. Температура будет около +25 градусов, несколько дней подряд будут идти дожди.

На прошлой неделе в Москве были установлены пять суточных рекордов тепла. Кроме того, побит максимум температуры для июня. Теперь он составляет +34,8 градусов Цельсия.