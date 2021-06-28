Как будут проверять QR-код для посещения кафе, ресторанов в Москве

Проверить QR-код, необходимый для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Москве с 28 июня, можно в приложениях Департамента транспорта Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проверить QR-код, необходимый для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Москве с 28 июня, можно в приложениях Департамента транспорта Москвы.

- Приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы» помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Для проверки нужно скачать на свой мобильный телефон приложение "Московский транспорт", авторизовываться необязательно. Открыть меню приложения, выбрать "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", отсканировать код камерой смартфона.

В приложении "Помощнике Москвы" необходимо зайти в свой аккаунт, а затем перейти в раздел "Нарушения". Там нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке "Фиксация" выбрать "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)" и отсканировать код камерой (App Store и Google Play).

В приложении "Метро Москвы" пока функция считывания QR-кодов недоступна, но в ближайшее время будет активна.

Напомним, в Москве с 28 июня посещение заведений общественного питания или массовых мероприятий численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличие действительного отрицательного ПЦР-теста.

В ресторанах и барах, которые уже открылись, администраторы считывают QR-коды прямо с рабочих смартфонов.

- Наводим камерой телефона на QR-код и информация вся на экране, - рассказали в гастробаре "Горожане".

Не только рестораторы, но и москвичи могут проверить свои QR-коды с помощью смартфона. Для этого нужно открыть камеру своего смартфона и навести на QR-код (на другом смартфоне или распечатанный на бумаге). Появится ссылка, по которой нужно перейти и будут показаны данные - код, сведения о владельце, дата рождения и срок действия. Эти данные сверят по паспорту на входе в рестораны.