В Раменском районе из-за шквалистого ветра рухнул строительный кран

Момент разрушения попал на видео. На ролике видно, что в момент падения происходит небольшой взрыв.

Днем 28 июня в столичный регион накрыл грозовой фронт. Шквалистый ветер и ливень несколько часов бушевали над столичным регионом и принесли множество разрушений. Одно из них — падение крана в Раменском районе.

Строительная конструкция сложилась вдвое. Момент разрешения попал на видео. На ролике видно, что в момент падения происходит небольшой взрыв. Кадры сделаны на стройплощадке ЖК «Новые Островцы». Он известен тем, что дольщики уже несколько лет не могут получить свои квартиры из-за банкротства девелопера.

— Падение крана подтверждаем. Пострадавших нет. Помощь наших сотрудников не потребовалась. Застройщик сообщил, что будет своими силами устранять последствия падения, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Днем 28 июня в Москве выпадет до 70% месячной нормы осадков. Во вторник дожди продолжатся, но будут уже менее интенсивными.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с "суперливня", атаковавшего столицу.