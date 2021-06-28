В Шереметьево пришлось задержать вылет 30 самолетов из-за «суперливня»

Погодное ненастье сказалось на расписании столичных аэропортов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В столичном аэропорту «Шереметьево» из-за «суперливня» 28 июня пришлось даже задержать несколько рейсов. Сотрудники воздушной гавани объяснили, что такие правила безопасности.

- В связи с сильнейшей грозовой активностью в зоне аэропорта «Шереметьево», согласно регламентам и в целях безопасности было временно приостановлено обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме, - объяснила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью «Шереметьево».

За время «суперливня» задержано на вылет 30 рейсов, самолеты не могли вылетать при молниях. Рейсы откладывали на 20-40 минут. Остальные рейсы по решению командиров воздушных судов ушли на запасной аэродром.

- На данный момент после прохождения грозового фронта сняты ограничения, Международный аэропорт Шереметьево обеспечивает плановое обслуживание воздушных судов и пассажиров на вылет и прилет, - сообщили в «Шереметьево».

Тем временем на другом конце столицы в аэропорте «Домодедово» погодные условия уже не влияют на осуществление взлетно-посадочных операций.

- За время грозы мы обслужили более 90 рейсов. Однако, согласно метеопрогнозу, возможно усиление порывов ветра, гроза, град, сильные ливневые осадки. Актуальный статус и время отправления и прибытия рейсов отображается на онлайн-табло аэропорта, - рассказали в пресс-службе «Домодедово».

Решения о посадке самолетов будут принимать командиры в зависимости от установленных метеоминимумом для экипажа.

- По состоянию на 14.30 один рейс был перенаправлен в другой аэропорт московского авиаузла, - сказали в «Домодедово».

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию последствий "суперливня".