В Москве у офиса ставок на спорт один из посетителей зарезал охранника

Сейчас уроженца Чеченской республики опрашивают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в понедельник, 28 июня 2021, жители улицы Щербаковской, что недалеко от метро Семеновская стали свидетелями кровавых разборок. Все произошло около здания компании, принимающей ставки на спорт. Один из посетителей что-то не поделил с охранником. Сначала ругались внутри офиса, потом перебрались на улицу. По словам очевидцев, мужчины кричали друг на друга, после чего началась драка. В разгар конфликта клиент букмекерской конторы достал из кармана нож и несколько раз ударил охранника.

- Мужчина от полученных ранений скончался. Подозреваемый был задержан на месте преступления, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Сразу после случившегося очевидцы сумели записать видео с места происшествия. На кадрах подозреваемый в убийстве как ни в чем не бывало разгуливает вокруг трупа. При этом из кармана его брюк торчит окровавленный нож.

Сейчас уроженца Чеченской республики опрашивают следователи. Ранее мужчина судим не был, официально нигде не работает. Что стало причиной конфликта, установят в ближайшее время.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - прокомментировала Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

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