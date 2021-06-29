«Суперливень» под Москвой унес жизни двоих детей и двоих взрослых

Небывалый ливень обрушился на Московскую область днем в понедельник, 28 июня. Фото: REUTERS

Небывалый ливень обрушился на Московскую область днем в понедельник, 28 июня. Всего за несколько часов в регионе выпала почти месячная норма осадков. При этом ливень сопровождался сильным шквалистым ветром. По данным коммунальных служб, за несколько часов произошло более десятка обрывов проводов, повалены около сотни деревьев. Увы, без жертв стихия не прошла.

В городе Королев беда случилась прямо на детской площадке. Во время грозы ветка дерева упала на шестилетнего мальчика, который вместе с мамой возвращался домой. Из-под завала малыша вытащили спасатели. Но увы, ребёнок погиб от полученных травм. Была ли в этом вина коммунальных служб, сейчас разбирается Подмосковный Следственный комитет.

Спустя несколько часов нелепое, но от того не менее печальное, происшествие случилось в поселке Обухово, Богородского городского округа. Во время ливня был затоплен частный дом пожилой супружеской пары. Чтобы спустить воду, 75-летний хозяин домовладения вместе с женой и трехлетней правнучкой отправился к выгребной яме. На глазах супруги мужчина упал вниз и женщина стала его спасать. Сил не хватило и пенсионерка тоже оказалась в воде. По данным следствия, девочка, не понимая опасности, сама прыгнула за родными бабушкой и дедушкой. Все трое утонули.

- По данному факту сейчас проводится доследственная проверка, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

По прогнозам синоптиков дождливая погода сохранится в Москве и Московской области до выходных. Напомним, в столице во время ливня были затоплены дороги и подземные переходы, кроме того, стихия сорвала крушу здания на улице Правды.