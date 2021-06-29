Посещаемость московских ресторанов упала на 80%: многие горожане еще не оформили QR-коды

Рестораторы говорят, что новая волна ковида и последовавшие ограничения - это сильный удар по их бизнесу. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Московские рестораны отработали первый день по новым правилам – обслуживали только посетителей с QR-кодами или предлагали места на летних верандах, где можно поесть без цифровых кодов. Рестораторы говорят, что ожидали падение посещаемости.

Самые сложные три недели

Официанты вчера встречали гостей максимально радостно и удивленно, как индийского гостя. Обусловлено это было низкой посещаемостью. Некоторые рестораторы с грустью публикуют в соцсетях фотографии пустых кофеен и кафе.

- Максимальная посещаемость была у ресторанов вчера была 20%, сравнивая с прошлым понедельником. То есть упала посещаемость на 80% и это с учетом наличия веранд у заведений. Но в некоторых ресторанах посещаемость составила 3-5 человек, - рассказал kp.ru омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и владелец ресторанов Сергей Миронов.

Рестораторы говорят, что это сильный удар по их бизнесу. Особенно страдают те заведения, у которых нет веранд. Напомним, что в столице действует разрешение обслуживать гостей без QR-кодов на летних верандах до 11 июля включительно.

- Те, кто пошли вакцинироваться сейчас, получат свои QR-коды только через три недели. Эти недели будут самыми сложными для рестораторов, чтобы дождаться клиентов. Сейчас рестораторы переживают момент потери выручки, потому что налоги никто не отменял, зарплату сотрудникам нужно платить, - рассказал kp.ru Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Рестораторы говорят, что с QR-кодами москвичи пришли, но это единицы. Говорить о том, что повально идут люди просто невозможно – нет этого. Посетители с QR-кодами тоже не чувствуют себя какими-то особенными – просто соблюдают установленные правила.

- Выручка у рестораторов упала у кого-то на 80%, у кого-то на 50%. У некоторых заведений есть веранды – это плюс, у кого-то есть доставка, но понятно, что спрос на определенную еду – пицца, роллы, кавказская еда, - говорит Игорь Бухаров.

Те, кто пошли вакцинироваться сейчас, получат свои QR-коды только через три недели, после второго укола. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Веранды и take away

Пострадавшими себя не чувствуют только заведения с большими верандами – места там хватает всем гостям. Летом в принципе посетители предпочитают обедать и ужинать на улице, чем в помещении.

- На нас нововведения пока не отразились. Летняя веранда работает, - рассказали в ресторане Sirena.

Рестораны «Макдоналдс» пока запретил доступ гостей в залы, и только запускает пробную программу по обслуживанию клиентов с QR-кодами - пилотный проект стартовал в ресторане на Пушкинской площади. Уже организовано бесконтактное обслуживание навынос.

- Для ресторанов без веранд сейчас выход только доставка еды домой или формат take away – забрать, не заходя в заведение. То есть в ресторане готовят еду, упаковывают и продают через окошко или дверь, - рассказывает Игорь Бухаров.

- А верандам почему тогда можно работать только до 11 июля?

- Вопрос только в одном – в Москве около 20 тысяч коек, часть уже из них занята. Ежедневно поступают в больницы сотни тяжело больных. Риск больше, чем в прошлом году. Если количество будет расти, то будет полный локдаун, тогда рестораторам будет совсем плохо. Сейчас важно ограничить контакты людей на этих площадках. Нет такого, что кто-то хочет запретить работать ресторанам, на верандах тоже соблюдение дистанции. Цель только в том, чтобы подтолкнуть сделать вакцину и уменьшить смертность от коронавируса.

Стадия принятия новых правил сейчас у всех. Рестораторы говорят, что даже те, у кого есть QR-коды, не идут. Почему? Потому что нет кодов у друзей, родственников. А многие привыкли ходить на семейные обеды или бизнес-ланчи с коллегами.

- У нас пришло более десяти человек с QR-кодами, но большинство решили обедать и ужинать на веранде. Тут есть еще несколько факторов снижения посещаемости: не все сделали QR-коды, и часть людей перевели на удаленку, поэтому они не приходят есть в кафе и рестораны, - рассказали в ресторане Bamboo.bar.

К тому же первый день ограничительных мер выпал на понедельник, когда и так людей меньше в ресторанах, а еще в столице был «суперливень» с грозой – это тоже было остановкой для похода в рестораны.

- У нас на веранде были люди, на сегодня уже стали бронировать места. Знаю, что в других заведениях было где-то 3-5 человек, где-то вообще никого не было. Мы для себя решили, что будем неделю в таком формате работать, а потом будем думать – возможно, менять график работы, - рассказала Ирина Розова, пиарщик гастробара «Горожане».

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