Десерт бесплатно и скидки за ПЦР-тест: в московских ресторанах придумали бонусы за посещение

Клиентов терять заведения не хотят, поэтому придумывают заманчивые предложения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый день введения QR-кодов для посещения кафе и ресторанов прошел немного грустно для владельцев – выручка упала на 50-80%. Клиентов терять заведения не хотят, поэтому придумывают заманчивые предложения. «КП» рассказывает о скидках и бонусах, которые предлагают в московских ресторанах и кафе.

Скидка на счет и десерт в подарок

Первыми о приятных бонусах заявил ресторан «Матрешка» - здесь ежедневно до 12 июля при заказе завтраков будут бесплатно наливать бокал шампанского. Акция действует в будние дни с 9.00 до 12.00, в выходные – с 9.00 до 14.00.

Скидку 15% на обеды предложили в гастробаре «Горожане». Акция действует по будням с 12.00 до 16.00.

- Еще мы запустили свою доставку еды через телеграм-бот «Горожане». Доставка бесплатно на заказ от 2000 рублей, - рассказала Ирина Розова, pr-специалист гастробара «Горожане».

Повысить посещаемость за счет скидок решили во многих заведениях: в гастробаре «Симбиоз» объявили -20% на все меню, в LureMe на Малой Бронной – скидка 20%, TooMuch – скидка 30%.

- Мы предоставляем своим гостям скидку 30% на все меню, кроме завтраков и напитков с 28 июня до 31 августа, - рассказали в грузинском ресторане Qartuli.

Сеть ресторанов True Cost дарит десерт на выбор – «Чизкейк» или «Десерт манго-маракуйя», в ресторане GEM на Ходынской улице можно получить в подарок «Чизкейк с черешней» или бокал игристого.

- С понедельника во всех заведениях Lambic ассорти из креветок будем продавать за 1100 рублей вместо 1990 рублей. Также до 6 июля решили сделать ежедневной акцию, по которой отдаем любое разливное пиво за 230 рублей. Акция действительна только для заказов внутри ресторанов, - рассказали в пресс-службе сети Lambic.

Скидки за ПЦР и QR-код

Поощрение за отрицательный ПЦР-тест получат клиенты ресторана паназиатской кухни Bamboo.Bar.

- Ресторан предоставляет каждому гостю, кто предъявит отрицательный результат ПЦР-теста скидку 500 рублей. Предоставляется скидка на счет от 1500 рублей. Количество скидок в день на человека не ограничено, - рассказал Евгений Демченко, pr-специалист Bamboo.Bar.

В ресторанах Eshak на Арбате и Рублевском шоссе – на все меню -30% (при посещении ресторана с QR-кодом).

- Во всех ресторанах Раппопорта (Dr.Живаго, Cook`kareku, Erwin.Река, Pavilion Пруд Патрики и другие) каждый гость, который сделал ПЦР-тест, сможет предъявить его в ресторане и из счета будет вычтена 1000 рублей, - рассказали в пресс-службе сети ресторанов Раппопорта.

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