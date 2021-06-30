В столице запустили новую дорогу от Щербинки до Южного Бутова

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая Москва прирастает станциями метро, социалкой, дорогами. Автомагистраль между Щербинкой и Южным Бутово открыл сегодня, 30 июня, мэр столицы Сергей Собянин.

«За девять лет в Новой Москве создано 182 тысячи рабочих мест в офисах, торговле, промышленности, строительстве, логистике и социальной сфере, - сказал Собянин. - По уровню благоустройства населённые пункты Новой Москвы уже практически сравнялись с другими городскими районами. Но в действительности мы ещё в самом начале пути. Планы активного развития новых территорий рассчитаны как минимум до 2035 года. В ближайшее десятилетие в ТиНАО будут построены ещё миллионы квадратных метров жилья и созданы сотни тысяч качественных рабочих мест».

Сегодня мэр осмотрел также строительство нового образовательного комплекса - школы и детского сада - в Коммунарке.

«Многие такие школы в Новой Москве лучше, чем те классические школы, которые строились раньше в столице в большом количестве, стандартные и уже устаревшие, - отметил Сергей Собянин. - Все новое, что есть в школьном строительстве - в этих зданиях. И спасибо инвесторам. Они сами выдумывают свои какие-то «фишки», интересную архитектуру».

Школа и детсад, строящиеся на улице Потаповская Роща, рассчитаны на 550 и 150 детей соответственно. Их планируют открыть уже 1 сентября 2021 года.

В школе фишкой станет центральная зона с амфитеатром-трансформером на 350 человек, который оснащен проектором, экраном и современным мультимедийным оборудованием.

В детсаду будет шесть групп, спортивный и музыкальный залы, зоны для дополнительного образования.

Кроме того, в Новой Москве продолжается создание зон отдыха.

«В будущем появится ещё 207 гектаров таких территорий - и скверы, и парки, и благоустроенные пространства внутри новых кварталов, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Жители независимо от района проживания должны иметь комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни и работы, а также к прогулочным зеленым зонам. Для нас крайне важно не только сохранять существующие парковые пространства, но и создавать новые».

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Маршрут новой автомагистрали проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда.

Длина - 3,2 км.

На трассе:

- 4 полосы;

- 6 светофоров;

- 7 остановок общественного транспорта;

- шумозащитные экраны длиной 811 метров.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

- новая дорога позволит жителям Щербинки добираться до станций Бутовской линии метро за пять-семь минут;

- удобнее станет подъезжать к станции «Щербинка» МЦД-2 жителям Бутово;

- разгрузится Варшавское шоссе за счёт перераспределения транспортных потоков после запуска дороги от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда.

В будущем новая дорога станет частью магистрали «Воскресенское - Каракашево - Щербинка» длиной 11,1 километра. Ее строительство планируют завершить в 2023 году. После этого появится дополнительная связка между Калужским и Варшавским шоссе. Поездки будут комфортнее для более чем 200 тысяч жителей соседних поселений.

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