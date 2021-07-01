В Москве возбудили уже 44 уголовных дела за поддельные сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты

Расследовать и выявлять продавцов фальшивых медицинских документов в Москве поручили подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расследовать и выявлять продавцов фальшивых медицинских документов в Москве поручили подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции. С начала 2021 года возбудили 44 уголовных дела за продажу нелегальных сертификатов вакцинации, ПЦР-тестов и справок о наличии антител к ковиду. Торгуют дельцы и фальшивыми медотводами к прививке.

— В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела. Часть уже направлена в суд,– сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Васенин добавил, что полицейские начали бороться с продажей поддельных QR-кодов, которые нужны с 28 июня в Москве, чтобы попасть в ресторан или на массовое мероприятие, где более 500 человек. Преступники продают не только сами коды, но и приложения для их генерации.

За все фальшивки заводят уголовное дело по статье 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». По ней производителям фикций грозит до двух лет колонии. Ответственность существует и для покупателей — до шести месяцев ареста, если человек использует ненастоящий QR-код, сертификат вакцинации или другой медицинский документ.

Накануне kp.ru рассказывал, что за неделю в Москве задержаны пять курьеров, которые доставляли бланки о вакцинации. У одного из них при себе нашли 20 сертификатов. Доставщики утверждают, что ничего не знали о содержимом конвертов.

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