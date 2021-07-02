Подробности гибели мэра Коломны: водитель слышал шум перед тем, как найти его тело

По предварительной версии следствия, мэр подмосковной Коломны мог покончить с собой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В подмосковной Коломне продолжается расследование гибели главы городского округа Дениса Лебедева. Как ранее сообщал сайт kp.ru, тело 46-летнего мужчины накануне утром нашли в его квартире на Комсомольской улице.

- Сегодня утром, как обычно, за чиновником заехал его личный водитель, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - В назначенное время Лебедев не спустился к машине. На звонки по телефону не отвечал. Тогда водитель решил подняться в квартиру. По словам мужчины, уже находясь на лестнице он вроде бы услышал шум. Вошел в квартиру - дверь была открыта - и увидел тело.

Приехавшие на вызов полицейские тут же проверили запись с камер видеонаблюдения - никто из посторонних не входил и не выходил.

По предварительной версии следствия, чиновник мог покончить с собой. Но почему?

- Предсмертной записки рядом с телом не обнаружено, - продолжает источник. - Сейчас изучаются гаджеты погибшего. Теоретически такая запись может находиться и там.

По данным «КП», жена Лебедева с детьми сейчас находятся на отдыхе, последние дни мужчина ночевал в квартире один.

Появились версии, что в последнее время Лебедевы часто ссорились и якобы глава Коломны из-за бытовых неурядиц даже начал выпивать. Источник в следствии это не подтверждает.

- Есть показания близких знакомых Дениса Лебедева, которые виделись с ним буквально пару дней назад. Мужчина был трезв, находился в хорошем расположении духа, ни на что не жаловался, никаких суицидальных мыслей не высказывал, - отмечает наш собеседник. \

- Неприятности на работе?

- Об этом ничего не известно. По крайней мере можно сказать точно, что фигурантом каких-либо уголовных дел Лебедев не был.

Многих, кстати, удивило, что глава городского округа на 220 тысяч жителей жил не в загородном особняке, а в обычной городской квартире. Лебедев с семьей размещался в трешке в кирпичном трехэтажном доме 1957 года постройки, где в общей сложности 24 квартиры.

- С одной стороны, это историческая часть города, где гуляют туристы, с другой, вовсе не «блатной район», - утверждает источник в местной администрации.

Как сообщила старший помощник ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, в квартире погибшего сейчас работают следователи и криминалисты. Также в Коломну приехал заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников.

Напомним, Денис Лебедев являлся уроженцем Коломны. После школы закончил педагогический институт по специальности «учитель истории», затем получил второе высшее образование - юридическое, занимался бизнесом. С 2011 по 2014 годы был депутатом Московской областной думы, затем его назначили руководителей городского округа Озеры, а в 2016-м - главой городского округа Коломна.