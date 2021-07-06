Новая волна жары в Москве: Синоптики обещают долгий и опасный зной в июле 2021

Температурные рекорды пекло побьет уже на этой неделе, а пика достигнет в середине июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву снова идет жара. Уже пришла, скажете вы. И будете отчасти правы - на улице палящее солнце, температура лишь чуть-чуть не дотягивает до +30. Почему тогда отчасти? Да потому что настоящий зной еще впереди. В четверг и пятницу Гидрометцентр России обещает +31...+32 градуса, в субботу и воскресенье +33, в начале следующей недели +34 градуса.

А ведь только выдохнули после июньского пекла, когда столица тоже раскалялась до +34 градусов и были побиты несколько температурных рекордов подряд! И вот опять. Почему столицу волны жары накрывают одна за другой? Надолго ли в этот раз? Ждать ли новых рекордов? И есть ли шанс на дожди?

Со всеми подробностями - главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- На этой неделе жара будет нарастать и к выходным достигнет +33 градусов. На следующей неделе зной продолжится и даже усилится до +35 градусов. Температурные рекорды возможны уже в конце этой недели. Так, максимум для 9 июля +33,5 градуса, он держится с 1903 год. Самая сильная жара для 10 июля зафиксирована в 1996 году, +33,4 градуса. Сейчас в прогнозах на эти дни +33 градуса, так что все на грани, На следующей неделе рекорды еще более вероятны.

- Похоже на то, что москвичи пережили в июне?

- В июне период экстремальной жаркой погоды длился всего неделю. Сейчас он будет более длительным, как минимум до 17 июля пекло не спадет. И более утомительным - в том числе и из-за ночных температур. Сейчас по ночам +16...+21 градус, на следующей неделе будет +20...+25, и очень душно. Отдыха от зноя не найти даже ночью. Ситуация опасная.

Виновник аномалии - блокирующий антициклон. Дождей благодаря ему не предвидится как минимум в ближайшие десять дней. Ветра тоже практически не будут, и вредные примеси, в первую очередь выбросы автомобилей, станут скапливаться в приземном слое воздуха. Экологическая обстановка в мегаполисе ухудшится. Все это очень напоминает август 2010 года.

- И тут же вспоминается смог от горящих торфяников...

- Сейчас в Подмосковье местами тоже высокая степень пожарной опасности. И нарастающая жара явно не способствует улучшению.

- Одним их главных последствий глобального потепления климатологи считают волны жары, когда аномально высокие температуры держатся долго, для здоровья это тяжело и даже опасно. То, что происходит в Москве летом 2021 года, - это те самые волны жары?

- Да. Климат действительно меняется. Но, возможно, потепление антропогенного характера наложилось еще и на астрономические факторы. Не связано ли повторение ситуации 2010 года в 2021-м с 11-летними циклами солнечной активности?

- А вот на Черном море стихия бушует, погода совсем не курортная...

- Новые варианты атмосферной циркуляции тоже могут быть следствием климатических изменений. Еще в 1970-е годы советские ученые, стоявшие у истоков мониторинга климата в нашей стране, спрогнозировали, что последствия изменений климата приведут к такому сценарию: в средней полосе погода станет теплее, у нас будет преобладать повышенное атмосферное давление, как в Средиземноморье. А южные регионы будут страдать от дождей, термические циклоны сместятся туда. Нынешнее лето как будто подтверждает эту теорию. Но, возможно, это стечение обстоятельств.

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