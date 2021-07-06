Екатерина Гордон: «Парк «Дракино» будет работать во благо детей, а не бизнеса!»

Напомним, недвижимость в виде туристического комплекса «Дракино» в Серпуховском районе была изъята государством по делу осужденного экс-главы района Александра Шестуна. Росимущество в данный момент передало некоммерческой организации «Центр прогресса Бокса» все обязательства по функционированию парка-отеля на 11 месяцев.

«Я, как кандидат от Серпуховского округа, обещаю сделать все, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!», - подчеркнула Екатерина Гордон. Она отметила, что условия для отдыхающих будут пересмотрены и улучшены. заявила, что парк «Дракино» должен работать, и в этом поддержку окажет АНО «Центр прогресса Бокса», которое отвечает за бесперебойную работу места отдыха. Среди запланированных работ - обеспечение социальной доступности для особых категорий посетителей. Будет организован заезд и расселение на отдых кадетов и детей-инвалидов. Все посетители парка получат возможность бесплатно пользоваться пляжем.