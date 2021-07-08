Московский зоопарк и детские площадки открываются для посетителей

В июне Московский зоопарк закрыли из-за роста заболеваемости ковидом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице отменили ограничения на посещение детских и спортивных площадок, беседок. Временные запреты сняли в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса. Согласно указу мэра Москвы, теперь можно использовать городскую инфраструктуру.

Также частично сняты ограничения на посещение Московского зоопарка.

- Установить, что с 8 июля приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков, - значится в указе.

Москвичи и гости города смогут использовать билеты в зоопарк, которые купили до введенных ограничений. Они будут действительны до марта 2022 года.

- По ним можно будет пройти без очереди на входе в зоопарк. Билеты невозвратные, - рассказали в Московском зоопарке.

Напомним, ранее была продлена с 12 июля по 1 августа возможность посещения сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода. По мнению столичных врачей, риск заразиться на открытых площадках гораздо меньше, чем в помещениях.

- Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.