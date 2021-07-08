На летние веранды московских ресторанов будут пускать без QR-кодов до 1 августа 2021

По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Посетить летние веранды московских ресторанов без QR-кодов можно будет до 1 августа. Ранее предполагалась, что такая система продлится только до 12 июля.

- По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа (включительно), - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города объяснил, что в последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Однако количество заболевших все еще высокое. Только за последние сутки в Москве зафиксировали 6040 случаев, госпитализировали 1717 человек. Врачи говорят, что данные немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.

Количество вакцинированных увеличивается с каждым днем. Сергей Собянин сообщил, что ежедневно прививаются около 100 тысяч человек.

- В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе, - сообщил Сергей Собянин.

Врачи отмечают, что в городе наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. Однако опасность еще никуда не ушла, риски заразиться COVID-2019 еще довольно высоки.