Скидки на бизнес-ланчи, а на завтрак шампанское бесплатно: В кафе и ресторанах Москвы начали проверять QR-коды

Летние веранды в городе, кстати, будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля 2021 года включительно. Фото: Алиса ТИТКО

В Москве с 28 июня 2021 в кафе и рестораны можно попасть только по QR-кодам (см.ниже, как получить). Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса в городе. "КП" посмотрела, как открылись заведения и кто пришел.

QR-код есть?

В соцсетях все выходные обсуждали, куда теперь парни будут звать девушек на свидания, если нет QR-кода. А мужчины порадовались, что жены будут чаще готовить ужин. Шутки шутками, а рестораторы ждут гостей.

Ресторан "Чайхона №1" на Пушкинской площади открылся, на входе стоит мужчина с телефоном и термометром. Компания человек шесть пытается зайти позавтракать.

- У нас нет QR-кодов, - говорят.

- Тогда давайте померяю температуру всем и можете пройти на веранду, - сказал охранник.

Летние веранды в городе, кстати, будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля 2021 года включительно.

- Ограничения также не распространяются на заведения общепита при гостиницах, хостелах, на столовые при предприятиях и учебных заведениях при условии, что допуск туда запрещен для посторонних лиц, - рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Ресторан "Макдональдс" на Тверской не открылся. При входе собралась толпа, но все соблюдают социальную дистанцию. На улицу выставили автоматы для заказа еды. Фото: Алиса ТИТКО

А вот ресторан "Макдональдс" на Тверской не открылся. При входе собралась толпа, но все соблюдают социальную дистанцию. На улицу выставили автоматы для заказа еды.

- У нас пока нет системы QR-кодов. Возможно, что появится в ближайшие день-два. Но пока мы работаем в режиме "на вынос" - вы делаете заказ, оплачиваете в автомате, ожидаете в сторонке и как еда готова, получаете ее в другом окне, - говорит администратор на входе.

Попасть в кафе или ресторан, которые расположены на территории торговых центров нужно также по предъявлению QR-кодов.

- Мы работаем по предъявлению QR-кодов. Если у посетителей нет QR-кодов, то можно совершить покупку еды и напитков навынос, - рассказали в кафе Starbucks в торговом центре "Европейский".

Такие же правила и в ресторанах, которые находятся в зонах развлечений и на теплоходах.

- Наш ресторан расположен на смотровой площадке. QR-код нужно будет показать при входе в ресторан, а на саму смотровую площадку пускаем без кодов, но в масках и перчатках. Кстати, мы продолжим угощать посетителей мороженым и шоколадом, как раньше, - рассказали в пресс-службе смотровой площадки Panorama 360.

- Рестораны на теплоходах работают в соответствии с постановление мэрии города - закрытые залы по QR-кодам, открытые палубы - без кодов. У нас на всех судах есть открытые палубы, где есть также столики и посадочные места, - рассказали в флотилии Radisson.

Рестораны и кафе делают все, лишь бы сейчас не потерять клиентов - предлагают скидки и доставку ресторанной еды домой. Фото: Алиса ТИТКО

Свадьбы на верандах

Рестораны на Большой Дмитровке открыты, но посетителей мало.

- В основном, все на летнюю веранду идут. В зал нужно по QR-кодам, - говорят в ресторане "Джонджоли". - Мы специально на входе поставили стойку, чтобы координировать людей и проверять QR-коды.

- Как будете проверять?

- Наведем камеру телефона на QR-код и сверим данные с паспортом.

Обеспокоены рестораторы, что сорвутся большие мероприятия - свадебные банкеты и по случаю Дня рождения.

- Пока есть выбор - можно отметить торжества на веранде, а что будет после 11 июля? Сами понимаете, что в компании 10-15 человек не у всех будут QR-коды, а у нас все строго и гостей без кодов мы не сможем пустить, - рассказывают в ресторане "Большой".

Рестораны и кафе делают все, лишь бы сейчас не потерять клиентов - предлагают скидки и доставку ресторанной еды домой.

- Мы не стали менять график работы - в будни до 22.00, а в выходные до 23.00. Будем проверять на входе QR-коды у гостей. У того, кого их нет, предложим поесть на террасе. К тому же мы решили запустить свою доставку через телеграм-бот и сделали скидку 15% на бизнес-ланчи, - рассказали в пресс-службе гастробара "Горожане".

В ресторане "Матрешка" всех гостей будут угощать шампанским бесплатно - такая акция действует во время завтраков.

- Мы пока ничего не меняли. У нас огромная веранда, которая удваивает посадочные места ресторана. На ней будем принимать гостей без QR-кодов, а внутри - только по правилам. Режим работы прежний до 23.00. Отмечу, что все наши сотрудники вакцинированы, - рассказала Кира Байбакова, совладелец ресторана "От и до".

В ресторане Bamboo.Bar также готовы доставлять еду клиентам домой.

- Мы находимся в бизнес-кластере (офисы Москва-Сити), а так как 30% людей отправили на удаленку, то это, конечно, тоже отразится на количестве посетителей в ресторане, но будем надеяться на лучшее. В зал будем пускать гостей по QR-кодам, а на веранду без кодов, - рассказали в Bamboo.Bar.

Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса в городе. Фото: Алиса ТИТКО

Как работают фудкорты?

Фудкорты по указу мэра Москвы работают только на вынос.

- У нас посетители могут взять еду и расположиться за столиками на летней веранде или пройти в фудмолле в COVID-Free зону (расположена в правой части от главного входа), где нужно будет предъявить QR-коды, - рассказали в фудмолле "Депо".

Важно

Получить QR-код можно:

- в электронной медкарте,

- в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО",

- в сервисе mos.ru/qr,

- на портале gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»,

- обратившись в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом.

Как проверить QR-код?

Москвичи могут проверить свои QR-коды с помощью смартфона. Для этого нужно открыть камеру своего смартфона и навести на QR-код (на другом смартфоне или распечатанный на бумаге). Появится ссылка, по которой нужно перейти и будут показаны данные - код, сведения о владельце, дата рождения и срок действия. Эти данные сверят по паспорту на входе в рестораны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве: главное, что о них нужно знать

Все о новых мерах посещения общепита в столице (подробнее)

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

Власти столицы приняли решение по работе летних заведений общепита (подробнее)