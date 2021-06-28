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Общество28 июня 2021 13:46

Скидки на бизнес-ланчи, а на завтрак шампанское бесплатно: В кафе и ресторанах Москвы начали проверять QR-коды

KP.ru узнал, какие новшества придумали в заведениях общепита
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Летние веранды в городе, кстати, будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля 2021 года включительно.

Летние веранды в городе, кстати, будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля 2021 года включительно.

Фото: Алиса ТИТКО

В Москве с 28 июня 2021 в кафе и рестораны можно попасть только по QR-кодам (см.ниже, как получить). Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса в городе. "КП" посмотрела, как открылись заведения и кто пришел.

QR-код есть?

В соцсетях все выходные обсуждали, куда теперь парни будут звать девушек на свидания, если нет QR-кода. А мужчины порадовались, что жены будут чаще готовить ужин. Шутки шутками, а рестораторы ждут гостей.

Ресторан "Чайхона №1" на Пушкинской площади открылся, на входе стоит мужчина с телефоном и термометром. Компания человек шесть пытается зайти позавтракать.

- У нас нет QR-кодов, - говорят.

- Тогда давайте померяю температуру всем и можете пройти на веранду, - сказал охранник.

Летние веранды в городе, кстати, будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля 2021 года включительно.

- Ограничения также не распространяются на заведения общепита при гостиницах, хостелах, на столовые при предприятиях и учебных заведениях при условии, что допуск туда запрещен для посторонних лиц, - рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Ресторан "Макдональдс" на Тверской не открылся. При входе собралась толпа, но все соблюдают социальную дистанцию. На улицу выставили автоматы для заказа еды.

Ресторан "Макдональдс" на Тверской не открылся. При входе собралась толпа, но все соблюдают социальную дистанцию. На улицу выставили автоматы для заказа еды.

Фото: Алиса ТИТКО

А вот ресторан "Макдональдс" на Тверской не открылся. При входе собралась толпа, но все соблюдают социальную дистанцию. На улицу выставили автоматы для заказа еды.

- У нас пока нет системы QR-кодов. Возможно, что появится в ближайшие день-два. Но пока мы работаем в режиме "на вынос" - вы делаете заказ, оплачиваете в автомате, ожидаете в сторонке и как еда готова, получаете ее в другом окне, - говорит администратор на входе.

Попасть в кафе или ресторан, которые расположены на территории торговых центров нужно также по предъявлению QR-кодов.

- Мы работаем по предъявлению QR-кодов. Если у посетителей нет QR-кодов, то можно совершить покупку еды и напитков навынос, - рассказали в кафе Starbucks в торговом центре "Европейский".

Такие же правила и в ресторанах, которые находятся в зонах развлечений и на теплоходах.

- Наш ресторан расположен на смотровой площадке. QR-код нужно будет показать при входе в ресторан, а на саму смотровую площадку пускаем без кодов, но в масках и перчатках. Кстати, мы продолжим угощать посетителей мороженым и шоколадом, как раньше, - рассказали в пресс-службе смотровой площадки Panorama 360.

- Рестораны на теплоходах работают в соответствии с постановление мэрии города - закрытые залы по QR-кодам, открытые палубы - без кодов. У нас на всех судах есть открытые палубы, где есть также столики и посадочные места, - рассказали в флотилии Radisson.

Рестораны и кафе делают все, лишь бы сейчас не потерять клиентов - предлагают скидки и доставку ресторанной еды домой.

Рестораны и кафе делают все, лишь бы сейчас не потерять клиентов - предлагают скидки и доставку ресторанной еды домой.

Фото: Алиса ТИТКО

Свадьбы на верандах

Рестораны на Большой Дмитровке открыты, но посетителей мало.

- В основном, все на летнюю веранду идут. В зал нужно по QR-кодам, - говорят в ресторане "Джонджоли". - Мы специально на входе поставили стойку, чтобы координировать людей и проверять QR-коды.

- Как будете проверять?

- Наведем камеру телефона на QR-код и сверим данные с паспортом.

Обеспокоены рестораторы, что сорвутся большие мероприятия - свадебные банкеты и по случаю Дня рождения.

- Пока есть выбор - можно отметить торжества на веранде, а что будет после 11 июля? Сами понимаете, что в компании 10-15 человек не у всех будут QR-коды, а у нас все строго и гостей без кодов мы не сможем пустить, - рассказывают в ресторане "Большой".

Рестораны и кафе делают все, лишь бы сейчас не потерять клиентов - предлагают скидки и доставку ресторанной еды домой.

- Мы не стали менять график работы - в будни до 22.00, а в выходные до 23.00. Будем проверять на входе QR-коды у гостей. У того, кого их нет, предложим поесть на террасе. К тому же мы решили запустить свою доставку через телеграм-бот и сделали скидку 15% на бизнес-ланчи, - рассказали в пресс-службе гастробара "Горожане".

В ресторане "Матрешка" всех гостей будут угощать шампанским бесплатно - такая акция действует во время завтраков.

- Мы пока ничего не меняли. У нас огромная веранда, которая удваивает посадочные места ресторана. На ней будем принимать гостей без QR-кодов, а внутри - только по правилам. Режим работы прежний до 23.00. Отмечу, что все наши сотрудники вакцинированы, - рассказала Кира Байбакова, совладелец ресторана "От и до".

В ресторане Bamboo.Bar также готовы доставлять еду клиентам домой.

- Мы находимся в бизнес-кластере (офисы Москва-Сити), а так как 30% людей отправили на удаленку, то это, конечно, тоже отразится на количестве посетителей в ресторане, но будем надеяться на лучшее. В зал будем пускать гостей по QR-кодам, а на веранду без кодов, - рассказали в Bamboo.Bar.

Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса в городе.

Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса в городе.

Фото: Алиса ТИТКО

Как работают фудкорты?

Фудкорты по указу мэра Москвы работают только на вынос.

- У нас посетители могут взять еду и расположиться за столиками на летней веранде или пройти в фудмолле в COVID-Free зону (расположена в правой части от главного входа), где нужно будет предъявить QR-коды, - рассказали в фудмолле "Депо".

Важно

Получить QR-код можно:

- в электронной медкарте,

- в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО",

- в сервисе mos.ru/qr,

- на портале gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»,

- обратившись в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом.

Как проверить QR-код?

Москвичи могут проверить свои QR-коды с помощью смартфона. Для этого нужно открыть камеру своего смартфона и навести на QR-код (на другом смартфоне или распечатанный на бумаге). Появится ссылка, по которой нужно перейти и будут показаны данные - код, сведения о владельце, дата рождения и срок действия. Эти данные сверят по паспорту на входе в рестораны.

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