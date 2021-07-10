Жара +33 продержится в Москве до 16 июля 2021

Пик нынешней волны жары придется на выходные Фото: REUTERS

Москвичи спасаются от летнего зноя в тенистых парках, на речных пляжах. Коммунальщики продолжают поливать автомобильные дороги водой. Опять вырос спрос на мороженое. Синоптики говорят, что жара +33 продержится в Москве до 16 июля.

- Пик нынешней волны жары придется на выходные. Температура воздуха будет сопоставима с климатом июльского Каира – в воскресенье +33 градуса, а в понедельник возможны все +34 градуса, - рассказали в метеобюро "Фобос".

В городе продолжат господствовать аномально жаркие и сухие воздушные массы. Столбики термометров не будут опускаться ниже +32…+34 градусов.

- Суточные рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля в столице составляет +33,4 градуса и установлен в 1996 году, - сказали в метеобюро "Фобос".

Синоптики говорят, что если смотреть долгосрочные прогнозы, то осадки ожидаются только во второй половине июля. Но дожди будут кратковременные. А это значит, что после такой жары в городе выпадет лишь 50% от положенной нормы осадков.

Если прогнозы сбудутся, то июль 2021 года станет самым засушливым за последние 55 лет. Последние засухи наблюдались в 1972, 1997, 2010, 2014 годах. А очередная засуха случится только в 2029-2031 годах, так как по наблюдениям синоптиков жаркая погода без осадков случается не чаще раза в 8-10 лет.

Дороги охлаждают

Городские службы уже несколько дней распыляют воду. В жаркие дни аэрация помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.

- Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники, - сообщили в Департаменте ЖКХ Москвы.

Мировой рекорд: июнь - самый теплый месяц в Европе

Июнь 2021 года стал самым теплым месяцем в Европе. Жарче был только июнь 2019 года. Средняя температура прошлого июня в Европе оказалась на 1,5 градуса теплее, чем аналогичные периоды за 1991-2020 годы. Об этом значится в отчете Европейской космической программы спутникового мониторинга Copernicus.